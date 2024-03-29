Какой сегодня праздник 30 марта 2024 года: День защиты Земли, День бездомного человека, День Ладоденья, праздник Теплого Алексея отмечают в России Юлия Ермолаева30 марта 2024 года в России и других странах отмечается важный праздник, который стоит запомнить.