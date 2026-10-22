Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной её слушают еще 3 этажа Блондинка звонит в полицию: — «Всё украли!!! Руль украли, педали украли, музыку украли!!!» Через минуту снова звонок: — «Простите, села на заднее сидение…» — Вы знаете почему корова ходит в туалет лепешками,а коза горошками?— Нет!!!— Вот видите вы даже в говне не разбираетесь, а в мою жизнь лезете! !! Ездили на экскурсию на хлебокомбинат — больше хлеб я не ем.
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