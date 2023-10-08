Нойер рассчитывает вернуться на поле 21 октября в матче с «Майнцем»

Знаменитый вратарь «Баварии» и сборной Германии скоро проведет первую игру в этом году. Как сообщает Bild, Нойер планирует вернуться в состав «Баварии» 21 октября, сразу после перерыва на игры национальных сборных.
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