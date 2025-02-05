Новое исследование: препарат GLP-1 не приносит пользы людям с болезнью Паркинсона

В результате нового исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, было выявлено, что препарат GLP-1, известный как эксенатид, не оказывает значительного положительного влияния на двигательные функции, симптомы и визуализацию мозга у пациентов с болезнью Паркинсона.