Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новое исследование: препарат GLP-1 не приносит пользы людям с болезнью Паркинсона

В результате нового исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, было выявлено, что препарат GLP-1, известный как эксенатид, не оказывает значительного положительного влияния на двигательные функции, симптомы и визуализацию мозга у пациентов с болезнью Паркинсона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх