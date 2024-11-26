Украина превратилась в несостоявшееся государство, по этому же пути идёт Молдавия, заявил Нарышкин. Что ещё сказал глава СВР: ▪️на Западе думают, что единственная альтернатива ему — это хаос; ▪️США и их сателлиты прилагают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах СНГ; ▪️Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию в некоторых странах СНГ «украинского сценария»; ▪️он надеется, что западные страны «перекорёжит», когда страны СНГ «вместе отпразднуют победу над нацизмом в следующем году»; ▪️он также надеется, что очередные попытки устроить в Грузии «оранжевую революцию» провалятся, как попытки раскачать ситуацию в Белоруссии и Казахстане; ▪️Запад сознательно идёт на дестабилизацию обстановки во всех регионах мира.