Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского

Лидер польской оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональд Туск 15 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет.
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