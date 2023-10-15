Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского

Лидер польской оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональд Туск 15 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет.