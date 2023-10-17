Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    После всего,  что  израильские евреи творят сейчас в Палестине, никакие они больше не жертвы. А преступники и убийцы....Евреи должны ...
  • Лилианна Марченко
    Крутятся, как ужи на сковородке... И нет бы по-человечески попросить, так нет же - оголтело требуют... А потом, когда..."Обратная эмиграц...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Пора кончать эти шашни с двойным гражданством для всех и навсегда. А эти пусть остаются в Израиле. Нечего их оттуда с..."Обратная эмиграц...

Партия Качинского теряет власть в Польше

Партия Качинского теряет власть в Польше

Итоги выборов в Польше.«Право и Справедливость» — 35,38%;«Гражданская платформа» — 30,70%;«Третий путь» — 14,40%;«Новые левые» — 8,61%;«Конфедерация» — 7,16%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
как бы туск ещё хуже не был...
Ответить
1 д.
Игорь Василевский
А так и получится. Что один придурок, что второй... Как, впрочем, и в пидосии. Лично я - за бидона. он не такой буйный, так лохматый с карамельками в кармане
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх