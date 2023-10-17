Итоги выборов в Польше.«Право и Справедливость» — 35,38%;«Гражданская платформа» — 30,70%;«Третий путь» — 14,40%;«Новые левые» — 8,61%;«Конфедерация» — 7,16%.
Партия Качинского теряет власть в Польше
Комментарии
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Андрей
как бы туск ещё хуже не был...
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1 д.
Игорь Василевский
А так и получится. Что один придурок, что второй... Как, впрочем, и в пидосии. Лично я - за бидона. он не такой буйный, так лохматый с карамельками в кармане
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21 час.
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