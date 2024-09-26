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Смеялись в суде - теперь понятно почему: Дело об убийстве школьника таджиками приняло странный поворот

Смеялись в суде - теперь понятно почему: Дело об убийстве школьника таджиками приняло странный поворот

Дело об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске приняло странный поворот. Таджики, которых обвиняют в этом преступлении, смеялись в суде, а теперь их адвокаты требуют "переквалифицировать" дело.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Так и будет
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18 час.
YYYYYYY XXXXXXX
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ЕП
Елена Петрова
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