Медвежий угол

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«Вот это успех»: сбежавший Галкин рассмешил россиян концертом в актовом зале американской школы

Юморист Максим Галкин будет выступать в Вашингтоне в актовом зале школы. Россияне в Сети высмеяли зарубежный «успех» сбежавшего из РФ мужа Аллы Пугачевой.

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