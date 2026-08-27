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RT Russia

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«Осетровая» Луна и затмение в один день: чего ждать 28 августа с точки зрения астрономии и астрологии

«Осетровая» Луна и затмение в один день: чего ждать 28 августа с точки зрения астрономии и астрологии

Утром 28 августа полная Луна почти целиком войдёт в тень Земли. Но в России увидеть самые эффектные моменты этого явления вряд ли получится: на большей части территории страны спутник Земли в пик затмения уже скроется за горизонтом.

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