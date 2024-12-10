Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Британия хочет перезагрузить отношения с ЕС и углубить экономические связи

Великобритания и Европейский союз начнут официальные переговоры о перезагрузке своих отношений в следующем году, канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что хочет углубить экономические связи с блоком для стимулирования роста, пишет Bloomberg.

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