В Крыму ожидают новый температурный рекорд

Осень не перестает удивлять своей погодой. Уже несколько недель температура воздуха на полуострове сохраняется на уровне летних значений — 24-30 градусов! Жители и гости Крыма не перестают удивляться такому повороту событий.
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