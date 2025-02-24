Депутат Госдумы назвал потери ВСУ с начала СВО: достигли 1,08 млн

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Украинская армия находится в упадке, она продолжает терять свой личный состав, с начала СВО потери ВСУ составили около 1,08 млн человек, уверен депутат Госдумы Юрий Швыткин.
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