Руководство для пациентов по заболеваниям костей и суставов Боль в суставах, скованность движений, ощущение, будто в теле поселилась ржавчина, — всё это может быть не просто следствием возраста, а сигналом более глубоких проблем с костями и суставами.
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