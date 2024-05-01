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«Бакс» стали 1-й командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух лучших снайперов в регулярке

«Бакс» стали первой командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух самых результативных игроков в регулярном чемпионате.

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