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Ozon предложил селлерам размещать товары в Казахстане

Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Алматы и Астане. Маркетплейс сообщил , что сможет без проблем доставлять объекты из Казахстана в Россию, при этом селлеры смогут увеличить продажи в Казахстане и Кыргызстане благодаря сокращению сроков доставки для местных покупателей.

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