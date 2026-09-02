Ozon предложил селлерам размещать товары в Казахстане

Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Алматы и Астане. Маркетплейс сообщил , что сможет без проблем доставлять объекты из Казахстана в Россию, при этом селлеры смогут увеличить продажи в Казахстане и Кыргызстане благодаря сокращению сроков доставки для местных покупателей.
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