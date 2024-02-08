Микрорайону Марьино в Симферополе угрожает оползень

Январь в Крыму выдался богатым на осадки, на большей части полуострова их выпало в два раза больше от климатической нормы, что может активизировать различные геоморфологических процессы: возникновение паводков, селевых потоков, оползней.
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