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Consortiumnews.com, США. Экс-офицер разведки США: российская армия — самая сильная в мире

Consortiumnews.com, США. Экс-офицер разведки США: российская армия — самая сильная в мире

Россия побеждает в конфликте на Украине и превосходит НАТО в военной мощи, пишет в Consortium News бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Если мы уже самые крутые, сильнее  НАТО, то скорее заканчивайте  войну.
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10 час.
Владислав Владислав
Интересно.
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9 час.
Николай Гинц
когда запад хвалит-это беда!
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9 час.

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