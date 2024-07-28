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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин об Иличе: «Скоро его не будет в «Пари НН», наверное. Непонятно, как он туда попал» 

Булыкин об Иличе: «Скоро его не будет в «Пари НН», наверное. Непонятно, как он туда попал» 

Нижегородцы потерпели два домашних поражения на старте сезона Мир РПЛ с общим счетом 2:7. «Я думаю, что Илича скоро не будет в «Пари НН».

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