«Хоп, мусорок»: молодежь устроила громкую тусу на Ленина в Омске - их приехала успокаивать полиция. Очевидцы говорят, что сезон шумных встреч в центре Омска открыли на прошлых выходных.
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«Хоп, мусорок»: молодежь устроила громкую тусу на Ленина в Омске - их приехала успокаивать полиция. Очевидцы говорят, что сезон шумных встреч в центре Омска открыли на прошлых выходных.