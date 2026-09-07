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The Eurasia Daily news agency

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The Russian army reached the gas station in Kiev region

The Russian army reached the gas station in Kiev region

Retaliatory strikes by the Russian army reached the gas station in Kiev region. The geography of attacks in response to drone strikes on Russian refineries is expanding.

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