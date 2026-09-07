Retaliatory strikes by the Russian army reached the gas station in Kiev region. The geography of attacks in response to drone strikes on Russian refineries is expanding.
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