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На Землю обрушился солнечный шторм: как это влияет на самочувствие и кому поберечь себя при магнитных бурях

На Землю обрушился солнечный шторм: как это влияет на самочувствие и кому поберечь себя при магнитных бурях

На Земле началась первая геомагнитная буря осеннего сезона. Причиной возмущения магнитосферы стали сразу несколько выбросов солнечной плазмы, достигших нашей планеты.

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