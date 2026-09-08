На Землю обрушился солнечный шторм: как это влияет на самочувствие и кому поберечь себя при магнитных бурях

На Земле началась первая геомагнитная буря осеннего сезона. Причиной возмущения магнитосферы стали сразу несколько выбросов солнечной плазмы, достигших нашей планеты.
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