Военное обозрение

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Программа ВВС США Mayhem: новые участники

Программа ВВС США Mayhem: новые участники

Новый концепт летательного аппарата Mayhem от компании Leidos В недавнем прошлом стало известно, что ВВС США собираются разработать перспективный гиперзвуковой самолет или БПЛА для ведения разведки и, возможно, выполнения ударных задач.

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