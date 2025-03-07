Ограничение США на разведданные не повлияло на немецкое оружие в Украине

По данным издания Spiegel, решение Соединенных Штатов прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной не оказало негативного влияния на функциональность систем вооружения, поставленных Киеву Германией.
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