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Ограничение США на разведданные не повлияло на немецкое оружие в Украине

Ограничение США на разведданные не повлияло на немецкое оружие в Украине

По данным издания Spiegel, решение Соединенных Штатов прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной не оказало негативного влияния на функциональность систем вооружения, поставленных Киеву Германией.

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