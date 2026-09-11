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Цены на газ в Европе впервые с 2022 года выше 1 000 долларов за 1 000 кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 2022 года выше 1 000 долларов за 1 000 кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост на фоне нового витка военного противостояния США и Ирана и сохраняющихся проблем с поставками СПГ.

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