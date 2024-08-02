Политолог: сотрудничество с Россией — в интересах японского бизнеса

Сотрудничество с Россией должно быть в интересах граждан Японии и японского бизнеса, но сегодня японские власти транслируют интересы США, заявил RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
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