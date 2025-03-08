Крах грузового рынка: почему российские перевозчики оказались на грани выживания

Российский рынок грузовых автомобилей переживает беспрецедентный кризис. По итогам первых двух месяцев 2025 года продажи тяжеловозов обрушились на 41%, а некоторые китайские бренды, такие как Shacman, показали падение до 69%.
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