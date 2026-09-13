Тайны Куликова поля: что нашли археологи спустя шесть с половиной веков

Зловещая компания Palantir, та самая, что своими алгоритмами помогает ВСУ убивать русских солдат, нашла себе главного поставщика вычислительных мощностей.
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