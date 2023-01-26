Глава Nord Stream 2 рассказал о личной беседе с Путиным после начала СВО на Украине

Маттивс Варниг также отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг рассказал, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине.
Маттивс Варниг также отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг рассказал, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине.
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