Daily Storm

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Глава Nord Stream 2 рассказал о личной беседе с Путиным после начала СВО на Украине

Глава Nord Stream 2 рассказал о личной беседе с Путиным после начала СВО на Украине

Маттивс Варниг также отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг рассказал, что разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине.

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