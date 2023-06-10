Hungary Today: громкий скандал разразился в Киеве из-за передачи военнопленных Венгрии

Громкий скандал разразился на Украине всего из-за одного решения Москвы. Как сообщили авторы Hungary Today, в этой истории замешено венгерское руководство.
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