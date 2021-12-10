Красноярца обвиняют в мошенничестве и не ищут реальных преступников

В нашу редакцию обратилась семья — Валентина Гаммершмидт и ее 20-летний сын Олег Ульянов. Они уверяют, что в сентябре к парню пришли полицейские, отобрали паспорт с телефоном и потребовали лететь с ними в Калмыкию для дачи свидетельских показаний.