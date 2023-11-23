Мирный план Трампа заинтересовал Зеленского: президент Украины выразил готовность его обсудить Евгения КомароваМировые лидеры и связанные с политической элитой лица по-разному оценивают конфликт вокруг Украины.
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