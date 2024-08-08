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Мексика жёстко пресекла амбиции Украины: "Это не наше дело"

Мексика жёстко пресекла амбиции Украины: "Это не наше дело"

В Мексике исключили арест Путина по ордеру МУС в случае его визита. "Это не наше дело", - заявили местные власти в ответ на требования Киева.

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