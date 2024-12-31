В Москве суд отправил в СИЗО еще трех женщин по делу о торговле детьми

Количество фигурантов уголовного дела о торговле детьми увеличилось до 19 человек. В СИЗО отправлены еще две безработные женщины и медицинская сестра московской больницы, согласно решению Преображенского суда Москвы.
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