ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

Ну, настоящий подлец: 4 мужских поступка, которые женщине невозможно простить

Ну, настоящий подлец: 4 мужских поступка, которые женщине невозможно простить

Вы все еще думаете, что ваш брак не удался? Может быть, вы кусаете локти оттого, что ваш мужчина вас не понимает или не способен обеспечить тот уровень бытового комфорта, который вы себе нафантазировали? Возможно, вы поймали его на измене и терпеть не можете простить? Одним словом, подумываете о том, чтобы с ним расстаться, и в сердцах называете его подонком и мерзавцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
мерзкая статья написана грешником
Ответить
3 н.