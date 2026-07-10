Ну, настоящий подлец: 4 мужских поступка, которые женщине невозможно простить

Вы все еще думаете, что ваш брак не удался? Может быть, вы кусаете локти оттого, что ваш мужчина вас не понимает или не способен обеспечить тот уровень бытового комфорта, который вы себе нафантазировали? Возможно, вы поймали его на измене и терпеть не можете простить? Одним словом, подумываете о том, чтобы с ним расстаться, и в сердцах называете его подонком и мерзавцем.
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