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Умер народный артист России Юрий Смирнов

Умер народный артист России Юрий Смирнов

Умер народный артист России Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке. «Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году ушёл из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актёр Театра на Таганке Юрий Смирнов», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

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