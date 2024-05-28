В Госдуме хотят наказания для водителей, которые "играют в шашечки" на дорогах

Правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной Думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов.
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