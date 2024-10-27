Почему люди с двойными суставами чаще имеют проблемы со здоровьем

Фото: cat.com Новости дня за сегодня сообщают, что в медицинском мире существует довольно интересное и относительно редкое явление, которое одновременно и завораживает, и пугает – наличие у человека двойных суставов.
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