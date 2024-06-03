Грядущая энергетическая блокада Китая Пентагоном оживила «Силу Сибири-2»

Вчера 467 прочитали Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам потребовал от Пентагона отчитаться о том, как американские военные могут осуществлять военно-морскую блокаду поставок нефти и газа в Китай, если тот начнет «СВО» по Тайваню.