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Закон и Порядок

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  • Людмила Феденюк
    ГОРЖУСЬ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!!!Я бы всем посовет...
  • Lehanaizhe
    Мне больше нравится видео, где Сам с Димоном под дождём стоят. Вот там сразу видно настоящего патриота и офицера, Гла...Я бы всем посовет...
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Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Этим летом в ЕС приняли уже 14-ый по счёту пакет санкций против России, и всё идёт к тому, что он не станет последним.

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