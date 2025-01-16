Спасатели на воде рассказали, чем опасны перепады температур

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах рассказали, чем опасны перепады температуры для ледяной глади прудов и рек, и напомнили основные правила безопасного нахождения вблизи водоемов.
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