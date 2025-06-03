Орсини: положение Украины ухудшится после атаки на аэродромы РФ

Положение Украины ухудшится после атаки на аэродромы на территории России. Об этом в соцсети X написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
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