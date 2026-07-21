Спортивное лето: в 30 районах Алтайского края пройдут детские фестивали "Сила России"

В Алтайском крае стартовала серия детских спортивных фестивалей "Сила России". Летом соревнования пройдут сразу в 30 районах региона, где юные участники смогут проявить себя в трех направлениях — дворовом футболе, баскетболе и многоборье ГТО, сообщает пресс-служба АКЗС.
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