НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Спортивное лето: в 30 районах Алтайского края пройдут детские фестивали "Сила России"

Спортивное лето: в 30 районах Алтайского края пройдут детские фестивали "Сила России"

В Алтайском крае стартовала серия детских спортивных фестивалей "Сила России". Летом соревнования пройдут сразу в 30 районах региона, где юные участники смогут проявить себя в трех направлениях — дворовом футболе, баскетболе и многоборье ГТО, сообщает пресс-служба АКЗС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии