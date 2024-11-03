Skoda Kodiaq RS, Seres М8 и тактический фургон GMC

Событие Car World Event 28.10.-11.3.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Geely будет производить двигатели для Mercedes-Benz CLA Несколько дней назад штаб-квартира немецкой компании поделилась странной новостью.
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