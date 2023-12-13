Шольц заявил об угрозе для военной помощи Украине

Угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он высказал мнение в ходе правительственного заявления в бундестаге о предстоящем саммите Европейского союза (ЕС).
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