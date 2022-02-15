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Школа в Заречном в среду примет первых 229 учеников начальных классов

Школа в Заречном в среду примет первых 229 учеников начальных классов

Новая школа в Заречном уже завтра примет первых 229 учеников начальных классов, а всего образовательное учреждение рассчитано на 800 учащихся.

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