Будет только хуже: климатолог предупредил о климатических потрясениях в России

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Этим летом Россию захлестнула череда аномальных погодных явлений – торнадо, ураганы, наводнения и рекордные ливни фиксировались в разных регионах страны, от Дагестана и Подмосковья до Приморья.
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