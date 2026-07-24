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ФедералПресс

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Будет только хуже: климатолог предупредил о климатических потрясениях в России

Будет только хуже: климатолог предупредил о климатических потрясениях в России

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Этим летом Россию захлестнула череда аномальных погодных явлений – торнадо, ураганы, наводнения и рекордные ливни фиксировались в разных регионах страны, от Дагестана и Подмосковья до Приморья.

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