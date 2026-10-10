Cпутник превратился в обломки: авария Starlink-34343 показала риск появления обломков без столкновения

Starlink-35956 после отдельной аномалии в декабре 2025 года. Это другой аппарат, не Starlink-34343 / © Vantor 29 марта 2026 года у спутника Starlink-34343 произошло событие, после которого рядом с ним появились десятки отдельных объектов.
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