Меркель позвонила Путину и попросила не отказать в любезности

Батька не доработал, теперь пусть разгребает, но он будет тянуть в это Россию. По справедливости ОН лишь в этом виноват.

Анатолий Селиванов

а кто это - меркельша ??? - "дохлая утка" из неметчины и почему каждая "уже кухарка" из-за бугра может позвоннить президенту РФ и "потребовать" чтобы Россия прогнулась под очередным Бзиком Еврожопы- надо было послать по-русски Матом, эту отработанную старуху на 3 буквы (она родом из ГДР сразу поймет !!!!!!!)