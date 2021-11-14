автор - Дом, в котором мы живем Фото Pixabay/Текст: Александр Амельченков Информагентства сообщают.
Меркель позвонила Путину и попросила не отказать в любезности
Комментарии
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Алим Кочесоков
Броненосец Потемкин
Батька не доработал, теперь пусть разгребает, но он будет тянуть в это Россию. По справедливости ОН лишь в этом виноват.
В чем батька виноват?
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3 час.
Анатолий Селиванов
а кто это - меркельша ??? - "дохлая утка" из неметчины и почему каждая "уже кухарка" из-за бугра может позвоннить президенту РФ и "потребовать" чтобы Россия прогнулась под очередным Бзиком Еврожопы- надо было послать по-русски Матом, эту отработанную старуху на 3 буквы (она родом из ГДР сразу поймет !!!!!!!)
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2 час.
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