Темы дня

122 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • curkakozel
    дура баба, только заявила о санкциях и уже с просьбой!!!Меркель позвонила...
  • mark kapustin
    Обеими руками за!!!!«Мемориал» ликвид...
  • Жук Добрый
    Батяня всё правильно сделал. Он их дома не бомбил и к себе не звал. А дорогу в гейропу открыл. А ты парочку чурок себ...Украинец о Европе...

Меркель позвонила Путину и попросила не отказать в любезности

Меркель позвонила Путину и попросила не отказать в любезности

автор - Дом, в котором мы живем Фото Pixabay/Текст: Александр Амельченков Информагентства сообщают.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алим Кочесоков
Броненосец Потемкин
Батька не доработал, теперь пусть разгребает, но он будет тянуть в это Россию.  По справедливости ОН лишь в этом виноват.
В чем батька виноват?
Ответить
3 час.
Анатолий Селиванов
а кто это - меркельша ??? - "дохлая утка" из неметчины и почему каждая "уже кухарка" из-за бугра может позвоннить президенту РФ и "потребовать" чтобы Россия прогнулась под очередным Бзиком Еврожопы- надо было послать по-русски Матом,  эту отработанную старуху на 3 буквы (она родом из ГДР сразу поймет !!!!!!!)
Ответить
2 час.
curkakozel
дура баба, только заявила о санкциях и уже с просьбой!!!
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх