Жители окраины Петрозаводска остались без общественного транспорта

Забытые и брошенные: жители поселка Тепличный теряют надежду на какую-либо помощь администрации Петрозаводска Жители поселка Тепличный на окраине Петрозаводска страдают от безразличия городской администрации.
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